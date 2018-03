Condividi | Red 14:18 Anche nel Nuorese, è terminata l’operazione messa in atto nella settimana dal 19 al 24 febbraio dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento del servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine Polizia: Safety car 2 a Nuoro



NUORO - Anche nella provincia di Nuoro, è terminata l’operazione “Safety car 2”, messa in atto nella settimana dal 19 al 24 febbraio dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento del servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine. L’operazione ad alto impatto ha visto il coinvolgimento di numerose pattuglie della sezione Volanti della locale Questura e dei suoi sette Commissariati di P.ubblica sicurezza (Gavoi, Lanusei, Macomer, Orgosolo, Ottana, Siniscola e Tortolì), con il concorso della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione crimine Sardegna.



Durante l'operazione, che ha visto 470 operatori impegnati con 223 veicoli, sono stati controllati 2570 veicoli (1440 con il Sistema Mercurio), tre le autovetture sequestrate, 1367 le persone controllate, quattro quelle denunciate, 137 le contravvenzioni al Codice della strada. I controlli sono stati effettuati sia in maniera tradizionale, sia avvalendosi delle nuove tecnologie (appunto con il Sistema Mercurio) messe a punto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza-Servizio Controllo del territorio per gli equipaggi del Reparto Prevenzione crimine Sardegna, che consentono in tempo reale il controllo automatizzato delle targhe delle auto in transito o parcheggiate grazie all'immediato collegamento al data-base nazionale.