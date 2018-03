Condividi | Mariangela Pala 22:03 Fino alle ore 12 del 15 marzo, i cittadini inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per operai generici del cantiere di forestazione, stilata dall´Aspal possono presentare domanda per la quota di riserva del 20% destinata ai Servizi sociali del Comune di Porto Torres Forestazione: domande per la quota di riserva



PORTO TORRES - L’Aspal - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - ha provveduto a pubblicare lunedì le graduatorie definitive per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato nei cantieri del verde. Un elenco di 29 unità lavorative di cui 2 geometri o periti agrari, 1 autista in possesso di patente C e CQC; 9 giardinieri qualificati e 17 operai generici. per un periodo di 4 mesi per 30 ore settimanali.



Ora il Comune ha aperto i termini per le quote di riserva, con cui si destina il 20% dei posti alle persone in particolare stato di disagio. Fino alle ore 12 del 15 marzo, i cittadini inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per operai generici del cantiere di forestazione, stilata dall'Aspal possono presentare domanda per la quota di riserva del 20% destinata ai Servizi sociali del Comune di Porto Torres. Le domande possono essere presentate da soggetti over 50 fuoriusciti dal mondo del lavoro che ricadono in oggettive difficoltà di reinserimento e da genitori separati con minori a carico privi di sostegno economico. L'avviso e la modulistica sono pubblicati nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e Scadenze. Per informazioni si possono contattare gli uffici dei Servizi sociali martedì e giovedì dalle 9 alle 12, ai numeri 079 5008569/8558.



Le domande possono essere presentate a mezzo raccomandata, all'Ufficio Protocollo del Comune o via posta certificata all'indirizzo comune@pec.comune.porto- torres.ss.it. Gli utenti dovranno obbligatoriamente aver presentato preliminarmente domanda per l'avviso del Centro per l'impiego pubblicato oggi, altrimenti la loro richiesta per le quote di riserva non potrà essere presa in considerazione. Il cantiere di forestazione, che si basa su fondi riservati ai centri interessati da fenomeni di deindustrializzazione, prevede interventi nell'area produttiva di Porto Torres in prossimità della discarica di Barrabò e in altre zone concordate con il Consorzio industriale provinciale.



Alcuni interventi di sistemazione saranno effettuati anche nei quartieri periferici, con particolare attenzione alla via Asfodelo nel rione di Serra Li Pozzi dove è in programma la sistemazione di aree per favorire l'aggregazione e la fruizione degli spazi aperti da parte di bambini e adulti. Diversi interventi di mantenimento del verde e sistemazione saranno realizzati, inoltre, nell'area archeologica di Turris Libisonis.