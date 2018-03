Condividi | Red 14:04 «In prima linea fra i protagonisti del progetto», ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru Nuovo stadio Cagliari: dalla Regione massimo supporto



CAGLIARI - «La costruzione del nuovo stadio è un investimento importante per Cagliari e per l'intera Sardegna, dal punto di vista sportivo, ma anche dell’attrazione turistica e della fruibilità oltre le partite di calcio. I servizi annessi sicuramente contribuiranno a valorizzare l'area e migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. Abbiamo seguito sin dall’inizio e in ogni tappa i lavori che hanno portato alla presentazione di questi progetti, e anche nella nuova fase che si apre oggi la Regione c’è e garantisce piena disponibilità, per quanto le compete, a supportare questo percorso. Ho avuto modo di complimentarmi con il presidente Giulini per il gran lavoro svolto e per le opportunità che da qui possono nascere». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, che ieri (mercoledì) non è potuto intervenire alla presentazione dei progetti per il nuovo stadio, perché impegnato ad Alghero per il progetto Iscol@



Al Lazzaretto di Sant’Elia, dove si è svolto l'evento, i saluti della Regione sono stati portati dal vicepresidente Raffaele Paci. «La presenza all'interno del Campionato di serie A del Cagliari è un valore aggiunto molto importante per la nostra Isola, per questo come Regione ci siamo subito mossi per dare il nostro supporto. La copertura del fabbisogno finanziario da parte di un soggetto privato di un’opera così complessa - ha sottolineato Paci - può essere infatti realizzata anche con finanziamenti agevolati di natura pubblica, per accorciare e ottimizzare i tempi di avvio e realizzazione del progetto, e questo ci ha portati un anno fa alla firma di un protocollo d'intesa con il Cagliari calcio».



Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto a marzo 2017 da Raffaele Paci con il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e della Sfirs Paolo Sestu. Si tratta di un accordo con cui la Regione si impegna a mettere a disposizione un finanziamento a condizioni agevolate (attraverso la Sfirs con i fondi Jessica), che sarà attivato nel caso in cui sarà la stessa società rossoblu ad aggiudicarsi l'appalto per la costruzione il nuovo stadio. «È importante fare sistema, creare sinergia fra pubblico e privato perché così si possono raggiungere più facilmente risultati ambiziosi come quello di regalare ai sardi una nuova e prestigiosa casa dello sport», ha concluso Paci. Alla presentazione dei progetti erano presenti anche gli assessori regionali dello Sport Giuseppe Dessena, del Turismo Barbara Argiolas e dei Trasporti Carlo Careddu.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI - «La costruzione del nuovo stadio è un investimento importante per Cagliari e per l'intera Sardegna, dal punto di vista sportivo, ma anche dell’attrazione turistica e della fruibilità oltre le partite di calcio. I servizi annessi sicuramente contribuiranno a valorizzare l'area e migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. Abbiamo seguito sin dall’inizio e in ogni tappa i lavori che hanno portato alla presentazione di questi progetti, e anche nella nuova fase che si apre oggi la Regione c’è e garantisce piena disponibilità, per quanto le compete, a supportare questo percorso. Ho avuto modo di complimentarmi con il presidente Giulini per il gran lavoro svolto e per le opportunità che da qui possono nascere». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, che ieri (mercoledì) non è potuto intervenire alla presentazione dei progetti per il nuovo stadio, perché impegnato ad Alghero per il progetto Iscol@ [LEGGI] ed a Sassari nella firma dei Patti territoriali.Al Lazzaretto di Sant’Elia, dove si è svolto l'evento, i saluti della Regione sono stati portati dal vicepresidente Raffaele Paci. «La presenza all'interno del Campionato di serie A del Cagliari è un valore aggiunto molto importante per la nostra Isola, per questo come Regione ci siamo subito mossi per dare il nostro supporto. La copertura del fabbisogno finanziario da parte di un soggetto privato di un’opera così complessa - ha sottolineato Paci - può essere infatti realizzata anche con finanziamenti agevolati di natura pubblica, per accorciare e ottimizzare i tempi di avvio e realizzazione del progetto, e questo ci ha portati un anno fa alla firma di un protocollo d'intesa con il Cagliari calcio».Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto a marzo 2017 da Raffaele Paci con il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e della Sfirs Paolo Sestu. Si tratta di un accordo con cui la Regione si impegna a mettere a disposizione un finanziamento a condizioni agevolate (attraverso la Sfirs con i fondi Jessica), che sarà attivato nel caso in cui sarà la stessa società rossoblu ad aggiudicarsi l'appalto per la costruzione il nuovo stadio. «È importante fare sistema, creare sinergia fra pubblico e privato perché così si possono raggiungere più facilmente risultati ambiziosi come quello di regalare ai sardi una nuova e prestigiosa casa dello sport», ha concluso Paci. Alla presentazione dei progetti erano presenti anche gli assessori regionali dello Sport Giuseppe Dessena, del Turismo Barbara Argiolas e dei Trasporti Carlo Careddu.Nella foto: un momento dell'incontro