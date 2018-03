Condividi | Red 13:38 Sabato 17 e domenica 18 marzo, Alghero ospiterà un corso-evento molto interessante, che affronterà un tema molto caro a chi ha un cane: le paure degl amici a 4 zampe «Io ho paura, vi spiego perchè»



ALGHERO - «Se addestrato, l'uomo può diventare il miglior amico del cane». Riportiamo una citazione simpatica per annunciare un appuntamento, che si terrà ad Alghero sabato 17 e domenica 18 marzo. Un evento a sei zampe voluto fortemente dall'organizzatore Francesco Retanda, educatore cinofilo, in collaborazione con Affinity dog e l’educatore Jacopo Fais, per capire ed interpretare le sensazioni di paura, ansia e fobia dei cani. Le esperienze segnano il carattere dell'uomo, allo stesso modo avviene con gli “amici pelosi”. Il compito dell'uomo è quello non solo di accudire il proprio cane e garantirgli una vita dignitosa, ma di aiutarlo a superare le difficoltà comportamentali derivate da stati d'ansia, paure, e fobie nate a loro volta da situazioni di pericolo, e da esperienze negative in generale. La paura è un'intensa emozione derivata dalla percezione di un pericolo. In presenza di una paura cronica, le reazioni sono spropositate e spesso la situazione è percepita come molto pericolosa anche quando non esiste un vero pericolo. Il cane fobico, oltre all'espressione tipica della paura, manifesta i sintomi di un vero e proprio attacco di panico con perdita degli autocontrolli, salivazione, urinazione e defecazione, fuga, tremore, autotraumatismi, vocalizzazioni eccessive e reazioni aggressive.



Insomma, emozioni che il cane fa fatica a gestire ed i proprietari possoo aiutare. Si tratta di un corso formativo unico nel suo genere, che servirà anche come formazione della Polizia locale, Guardie zoofile Agriambiente, ma indirizzato sopratutto ai proprietari di cani che non riescono a controllare le loro emozioni. Il corso, vuole dotare i proprietari di cani fobici degli strumenti necessari per riconoscere gli stati d'ansia del cane, e cercherà di aiutare i cani a ritrovare l'autocontrollo e la sicurezza. Per la prima volta ad Alghero, in occasione del corso, arriverà un relatore d'eccezione: il rieducatore del comportamento Marzio Sala.



