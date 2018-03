Condividi | Red 13:07 La regista ed il cast del film che ha partecipato al Festival di Berlino, domani e sabato saranno a Cagliari, Oristano e Sassari per incontrare il pubblico in sala Figlia mia: da Berlino al tour isolano



ALGHERO – La regista Laura Bispuri, Alba Rohrwacher, Sara Casu e Michele Carboni, reduci del successo di critica e pubblico del Festival di Berlino, incontreranno il pubblico in sala domani, venerdì 2, e sabato 3 marzo al cinema Odissea di Cagliari (venerdì, spettacoli delle 19.15 e delle 21.30), al Cinema Citiplex Moderno di Sassari (sabato, saluti alle 15.30 per lo spettacolo delle 16) ed al Cinema Ariston di Oristano (sabato, spettacoli delle 16.45 e delle 18.30). Regista ed interpreti tornano in Sardegna, dove è stato girato ed ambientato il film, per salutare il pubblico che sta accogliendo con entusiasmo quest’opera “Made in Sardegna”, che racconta un’Isola contemporanea e di respiro internazionale.



Sostenuto da un cast eccezionale, il film oltre a Valeria Golino, Alba Rohrwacher e Udo Kier, vede tra gli interpreti l’esordiente algherese Sara Casu e l’attore di Sedilo Michele Casu, che nel film interpretano rispettivamente la figlia ed il marito della Golino. Il tour promozionale del film è realizzato con il supporto della Fondazione Sardegna film commission.



Opera seconda della Bispuri (il debutto era stato con “Vergine giurata”, nomination per l’Orso d'oro nel 2015), è la storia di una bambina divisa tra due madri: una che l’ha cresciuta con amore e devozione per dieci anni e quella naturale, che per caso e per istinto giunge a reclamarla. Il film è interamente ambientato nella Sardegna contemporanea.



