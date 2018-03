Condividi | Red 23:07 Da domani mattina a domenica, il marciapiede antistante il Parco Manno, in Via Vittorio Emanuele, ospiterà l´evento organizzato dalla “Festa del cioccolato nazionale, iniziativa voluta e sostenuta da Choco amore, l´associazione nazionale degli artigiani cioccolatieri Ad Alghero la Festa del cioccolato



ALGHERO - La Festa del cioccolato sbarca ad Alghero. Da domani, giovedì 1, alle 10, fino a domenica 4, il marciapiede antistante il Parco Manno, in Via Vittorio Emanuele, ospiterà l'evento organizzato dalla “Festa del cioccolato nazionale”, iniziativa voluta e sostenuta da Choco amore, l'associazione nazionale degli artigiani cioccolatieri.



Oltre ad essere un'occasione unica per assaporare il buon cioccolato artigianale e conoscere cosa c'è dietro al "prodotto finito", si potrà partecipare a tante attività. Previsto il "Choco play", un laboratorio del cioccolato per bimbi. Ed ancora, animazione, "trucca bimbi", palloncini e giochi per i più piccoli.