Condividi | A.S. 20:46 L’iniziativa pubblica della coalizione è in programma alle 18,00 al teatro Comunale di Piazzale Cappuccini. Un evento finale al quale parteciperanno i candidati nei collegi uninominali e proporzionale del triangolo Sassari, Alghero, Porto Torres I Dem chiudono con la Finocchiaro



SASSARI - Sarà Anna Finocchiaro, Ministro per i rapporti con il Parlamento, a chiudere venerdì 2 marzo la campagna elettorale del centro sinistra a Sassari. L’iniziativa pubblica della coalizione è in programma alle 18,00 al teatro Comunale di Piazzale Cappuccini. Un evento finale al quale parteciperanno i candidati nei collegi uninominali e proporzionale del territorio.



Anna Finocchiaro, già ministro delle Pari Opportunità del governo Prodi e capogruppo dell’Ulivo prima e del Pd poi al senato, è stata anche presidente della commissione giustizia alla camera e della commissione affari costituzionali al senato, prima di diventare ministro per i rapporti con il parlamento nel governo Gentiloni.



La sua presenza a Sassari chiude una campagna elettorale del centro sinistra molto partecipata che ha visto i candidati toccare tutti i comuni dei collegi. Un contatto continuo con la gente, con le realtà associative, imprenditoriali e culturali del nord Sardegna per presentare un programma fatto di impegno concreti e realizzabili. Commenti SASSARI - Sarà Anna Finocchiaro, Ministro per i rapporti con il Parlamento, a chiudere venerdì 2 marzo la campagna elettorale del centro sinistra a Sassari. L’iniziativa pubblica della coalizione è in programma alle 18,00 al teatro Comunale di Piazzale Cappuccini. Un evento finale al quale parteciperanno i candidati nei collegi uninominali e proporzionale del territorio.Anna Finocchiaro, già ministro delle Pari Opportunità del governo Prodi e capogruppo dell’Ulivo prima e del Pd poi al senato, è stata anche presidente della commissione giustizia alla camera e della commissione affari costituzionali al senato, prima di diventare ministro per i rapporti con il parlamento nel governo Gentiloni.La sua presenza a Sassari chiude una campagna elettorale del centro sinistra molto partecipata che ha visto i candidati toccare tutti i comuni dei collegi. Un contatto continuo con la gente, con le realtà associative, imprenditoriali e culturali del nord Sardegna per presentare un programma fatto di impegno concreti e realizzabili.