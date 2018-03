Condividi | A.S. 19:50 Felice conferma dal Cipe sull'Algherese: altri 25 milioni per il primo lotto della strada statale 291 Alghero-Sassari dal Ministero Infrastrutture e 2 milioni per il deposito ferroviario Deposito treni e SS291: 27 milioni su Alghero



ALGHERO - Parere favorevole del Comitato interministeriale per alcune opere rilevanti e strategiche. Felice conferma dal Cipe sull'Algherese: altri 25 milioni per il primo lotto della strada statale 291 Alghero-Sassari dal Ministero Infrastrutture (in tutto sommano 150 milioni per il completamento del lotto, a cui si aggiunge la bretella per l'aeroporto).



Previsti altri 2,05 milioni di euro per nuovo deposito ferroviario presso la sede di Alghero. Sulla viabilità quelli su Alghero non sono le uniche opere sbloccate nell'isola: previsti anche 14,5 milioni per il collegamento alla provinciale Abbasanta - Buddusò - Olbia - S.S. 389 tratto Alà dei Sardi - Bivio Padru.



Tra gli altri interventi infrastrutturali sulla Sardegna, 16 milioni per l'adeguamento infrastrutture di supporto all'assistenza al volo nell'aeroporto Cagliari-Elmas); 12,32 milioni per il prolungamento della pista di volo dell'Aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia. Sul versante dighe, 17 milioni per interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti nel territorio sardo.



