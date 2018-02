Condividi | M.P. 14:49 Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per il diritto allo studio Porto Torres, rimborsi libri: scadenza 15 marzo



PORTO TORRES - Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per il diritto allo studio. È possibile presentare la documentazione entro le ore 11 del 15 marzo per: borsa di studio - anno scolastico 2016/2017 - rivolta a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.



Inoltre è previsto il buono libri, anno scolastico 2017/2018, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La modulistica è scaricabile dalla home page del sito web del Comune, sezione "Avvisi e scadenze". Per informazioni i cittadini possono contattare l'Ufficio pubblica istruzione al numero 079 5008563.