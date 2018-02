Condividi | Red 14:42 Questa la richiesta del Comitato di quartiere di Caragol, dopo l´ennesimo incidente avvenuto all´ingresso di Alghero, con gravi danni fisici per la persona investita «Sicurezza per la rotatoria»



ALGHERO - Ennesimo scontro in pochi giorni avvenuto all’ingresso di Alghero nei pressi della rotatoria di Caragol. Dopo il gravissimo incidente avvenuto lo scorso sabato ai danni di un pedone



Il Comitato di Caragol, in seguito a questo stato di estrema pericolosità per uomini e mezzi, chiede con forza un intervento per garantire la sicurezza di tutti i pedoni e autisti che frequentemente transitano nei pressi della rotatoria. «Consapevoli che l’ingresso al quartiere sarà oggetto di riqualifica viaria in ottemperanza ai lavori della circonvallazione, si richiede una soluzione temporanea ma efficace, in attesa delle future opere», dichiarano i rappresentanti del Comitato, che pensano a dissuasori di velocità, alla riverniciatura delle strisce di corsia e pedonali, ad una rimodulazione della rotatoria, ad eventuali semafori a chiamata pedonale o a segnaletica verticale e orizzontale indicante la scritta “rallentare”.



«Si ricorda che la rotatoria rappresenta l’unico punto di accesso ed uscita del quartiere e, oltre al già segnalato pericolo, preme sottolineare come il traffico che si crea in seguito ad un incidente di fatto impedisce ai residenti l’ingresso e uscita dalle proprie case e il blocco della viabilità per un lungo lasso di tempo. Chiediamo ancora una volta un intervento da chi ha competenza in merito, nella speranza che le nostre richieste non rimangano inascoltate e che si prendano decisioni concrete a tutela non solo dei residenti del quartiere, ma tutti i numerosi fruitori che ogni giorno nel percorrere quel tratto di strada rischiano la propria vita», concludono i componenti del Comitato di quartiere Caragol. Commenti ALGHERO - Ennesimo scontro in pochi giorni avvenuto all’ingresso di Alghero nei pressi della rotatoria di Caragol. Dopo il gravissimo incidente avvenuto lo scorso sabato ai danni di un pedone [LEGGI] , si ripresenta costantemente il pericolo per l’incrocio all’ingresso del quartiere.Il Comitato di Caragol, in seguito a questo stato di estrema pericolosità per uomini e mezzi, chiede con forza un intervento per garantire la sicurezza di tutti i pedoni e autisti che frequentemente transitano nei pressi della rotatoria. «Consapevoli che l’ingresso al quartiere sarà oggetto di riqualifica viaria in ottemperanza ai lavori della circonvallazione, si richiede una soluzione temporanea ma efficace, in attesa delle future opere», dichiarano i rappresentanti del Comitato, che pensano a dissuasori di velocità, alla riverniciatura delle strisce di corsia e pedonali, ad una rimodulazione della rotatoria, ad eventuali semafori a chiamata pedonale o a segnaletica verticale e orizzontale indicante la scritta “rallentare”.«Si ricorda che la rotatoria rappresenta l’unico punto di accesso ed uscita del quartiere e, oltre al già segnalato pericolo, preme sottolineare come il traffico che si crea in seguito ad un incidente di fatto impedisce ai residenti l’ingresso e uscita dalle proprie case e il blocco della viabilità per un lungo lasso di tempo. Chiediamo ancora una volta un intervento da chi ha competenza in merito, nella speranza che le nostre richieste non rimangano inascoltate e che si prendano decisioni concrete a tutela non solo dei residenti del quartiere, ma tutti i numerosi fruitori che ogni giorno nel percorrere quel tratto di strada rischiano la propria vita», concludono i componenti del Comitato di quartiere Caragol.