La compagnia low cost irlandese ha annunciato trentasette nuove rotte per la programmazione invernale 2018/2019. Tra queste, le tratte che collegheranno il Mario Mameli con Baden Baden, Dusseldorf Weeze, Porto, Siviglia, Valencia e Varsavia Modlin Winter Ryanair: novità per Cagliari



CAGLIARI – Ryanair ha annunciato oggi (mercoledì) la programmazione invernale 2018/2019 dall’Italia. Trentasette nuove rotte verso destinazioni internazionali, tra cui Amman e Aqaba in Giordania, che permetteranno di trasportare un totale di 39milioni di passeggeri all’anno in ventinove aeroporti italiani, con una crescita del 5percento.



Tra queste, sei le tratte che collegheranno l'aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas con l'Europa. Sono state annunciate le tedesche Baden Baden e Dusseldorf Weeze, la portoghese Oporto, le spagnole Siviglia e Valencia, la polacca Varsavia Modlin.



«Siamo lieti di lanciare la più grande programmazione di sempre dall'Italia per l'inverno 2018/2019 – ha dichiarato il ceo di Ryanair Michael O'Leary durante la conferenza stampa tenuta a Roma - con trentasette nuove rotte e più voli su diciotto rotte esistenti, che permetteranno di trasportare 39milioni di passeggeri in ventinove aeroporti italiani, con una crescita del 5percento. I clienti e visitatori italiani possono prenotare da oggi le proprie vacanze per la stagione invernale 2018/2019».