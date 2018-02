Condividi | Red 15:56 I fondi serviranno per cinquantanove nuovi interventi sul patrimonio culturale. In Sardegna, è previsto un intervento da 1milione di euro per il completamento del terzo lotto del Museo etnografico e delle tradizioni popolari a Nuoro. «Sale a oltre 4,2miliardi di euro il valore dei cantieri della cultura», dichiara il ministro Dario Franceschini Beni culturali: 740milioni dal Cipe



NUORO - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato un piano di investimenti del valore di 740milioni di euro per rafforzare l’offerta culturale e per potenziare i sistemi urbani e di promozione turistica. Cinquantanove gli interventi che rispondono ad un approccio sinergico, che vede nell’integrazione tra le politiche culturali e turistiche la componente essenziale per la crescita dell’occupazione e dell’economia nazionale e per lo sviluppo dei territori in chiave sostenibile. Interventi che completano la programmazione strategica portata avanti dal Mibact negli ultimi quattro anni attraverso diversi piani e programmi finanziati da fondi nazionali e comunitari.



Un impegno rilevante, che porta a 4.249.943.675euro il valore degli oltre 1.500 cantieri della cultura in corso sull’intero territorio nazionale. In Sardegna, il Piano ha approvato un intervento dal valore complessivo di un milione di euro per il completamento del terzo lotto del Museo etnografico e delle tradizioni popolari a Nuoro.



«Il piano del Mibact approvato oggi dal Cipe – dichiara il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini – sosterrà nuovi interventi di quel “Cantiere cultura Italia” avviato quattro anni fa per recuperare un colpevole ritardo nell’adempimento dell’articolo 9 della Costituzione, che investe la Repubblica del compito di salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico della Nazione. Da un fondo di poco meno di 40milioni di euro per il recupero dei beni artistici, archeologici e monumentali, si è passati a oltre 4miliardi di euro. Un segnale forte di quanto si sia investito in cultura e turismo in questi quattro anni».



Nella foto: il ministro Franceschini durante una recente visita nell'Isola