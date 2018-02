Condividi | Red 16:18 Via libera in Giunta, su proposta dell’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura, a due distinte delibere con le quali si approvano il Piano annuale per l’emigrazione per il 2018 ed il Piano triennale 2018-2020 Approvati i Piani per l´emigrazione



CAGLIARI - Via libera in Giunta, su proposta dell’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura, a due distinte delibere con le quali si approvano il Piano annuale per l’Emigrazione per il 2018 ed il Piano triennale 2018-2020. I due documenti sono già stati approvati all’unanimità, il 2 febbraio, da parte della Consulta regionale per l’Emigrazione. Il Piano per il 2018 distribuisce le risorse, pari a 2.194.000euro, per lo svolgimento delle varie attività, istituzionali e culturali, svolte dai Circoli dei sardi in Italia ed all’estero. Per il 2019 e per il 2020, lo stanziamento previsto è pari a 2.193.000mila euro per ciascuna annualità.



«Contiamo di anticipare le risorse nel più breve tempo possibile, velocizzando ulteriormente le procedure rispetto agli anni precedenti, per dare modo ai Circoli di svolgere tutte le attività previste dal Piano - afferma Mura - Come già evidenziato nel corso dell’ultima riunione della Consulta regionale per l’emigrazione, la Regione e gli emigrati sardi in Italia e all’estero operano in sintonia con un obiettivo comune: dare rilevanza all’immagine della Sardegna nel mondo. Gli interventi previsti nel Piano vanno in quella direzione».



Nel piano annuale, 854.500euro sono destinati a garantire il funzionamento dei Circoli, mentre 550mila euro sono assegnati per le attività e le iniziative dagli stessi organizzate. Sono destinate alle Federazioni dei Circoli risorse per 110mila euro, mentre alle Associazioni di tutela ed alla loro Federazione è assegnato un contributo complessivo di 50mila euro. Nel Piano, inoltre, sono previsti 80mila euro per progetti a regia regionale sul mondo dell’emigrazione, 99mila a progetti dedicati alla promozione della cultura sarda e 110.500 per i progetti volti alla promozione turistica della Sardegna. Previsto uno stanziamento di 20mila euro come contributo una tantum per l’ammodernamento e la manutenzione delle sedi dei vari circoli.



