Condividi | M.P. 20:36 Il capogruppo di maggioranza 5 Stelle Gavino Bigella ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto per discutere dell’ordine del giorno "Mercato ittico" che interessa il gruppo degli operatori della pesca denominato “Consulta dei pescatori turritani” Polemiche sul Mercato ittico: consiglio aperto



PORTO TORRES - Sul Mercato ittico si solleva la questione degli spazi destinati agli operatori della pesca dopo il Protocollo d’Intesa firmato il 21 dicembre scorso. Un accordo di cessione della struttura dal Comune alla Regione che a sua volta destinerà definitivamente l’immobile all’Autorità di sistema portuale della Sardegna.



Il capogruppo di maggioranza 5 Stelle Gavino Bigella ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto per discutere dell’ordine del giorno "Mercato ittico" che interessa il gruppo degli operatori della pesca denominato “Consulta dei pescatori turritani”, i quali avevano richiesto un incontro al sindaco e alla giunta tenutosi il 15 gennaio scorso. Un confronto per rivendicare una variazione del progetto così come era stato deciso in occasione della commissione congiunta “Portualità e Trasporti” e “ Attività produttive” risalente al 15 novembre del 2013.



Decisioni sulla destinazione d’uso del Mercato Ittico prese allora e che oggi a detta dei pescatori non sono state rispettate. L’Autorità di sistema aveva presentato un progetto condiviso dal sindaco, un progetto che non rispetterebbe le richieste degli operatori della pesca. Commenti PORTO TORRES - Sul Mercato ittico si solleva la questione degli spazi destinati agli operatori della pesca dopo il Protocollo d’Intesa firmato il 21 dicembre scorso. Un accordo di cessione della struttura dal Comune alla Regione che a sua volta destinerà definitivamente l’immobile all’Autorità di sistema portuale della Sardegna.Il capogruppo di maggioranza 5 Stelle Gavino Bigella ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto per discutere dell’ordine del giorno "Mercato ittico" che interessa il gruppo degli operatori della pesca denominato “Consulta dei pescatori turritani”, i quali avevano richiesto un incontro al sindaco e alla giunta tenutosi il 15 gennaio scorso. Un confronto per rivendicare una variazione del progetto così come era stato deciso in occasione della commissione congiunta “Portualità e Trasporti” e “ Attività produttive” risalente al 15 novembre del 2013.Decisioni sulla destinazione d’uso del Mercato Ittico prese allora e che oggi a detta dei pescatori non sono state rispettate. L’Autorità di sistema aveva presentato un progetto condiviso dal sindaco, un progetto che non rispetterebbe le richieste degli operatori della pesca.