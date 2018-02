Condividi | M.P. 18:51 Non solo solidarietà ma servizio indispensabile per chi ha necessità di essere trasportato da una parte all´altra della città. Per gli utenti anziani che devono raggiungere il presidio sanitario e per i disabili che partecipano ai laboratori ricreativi è diventato un servizio fondamentale Taxi solidale: il grande cuore dei volontari



PORTO TORRES - Non solo solidarietà ma servizio indispensabile per chi ha necessità di essere trasportato da una parte all'altra della città. Per gli utenti anziani che devono raggiungere il presidio sanitario e per i disabili che partecipano ai laboratori ricreativi è diventato un servizio fondamentale. Il Taxi solidale, promosso dall'amministrazione comunale assieme a Pmg Italia, all'associazione Anteas e all'associazione Insieme, compie due anni.



I numeri sono confortanti: sono state più di mille le richieste di trasporto presso i locali della Asl con il mezzo acquistato grazie al contributo di ventitrè attività commerciali di Porto Torres. Tra i destinatari del servizio gratuito ci sono anche gli utenti disabili dell'associazione Insieme: il taxi solidale, infatti, permette a tanti giovani e adulti di raggiungere la sede dei laboratori, tre volte a settimana, per incontrarsi e svolgere attività ricreative che favoriscono la socializzazione.



Il servizio di accompagnamento presso le strutture sanitarie viene, invece, svolto dall'associazione Anteas, con 21 volontari che hanno aderito al progetto e che sono a disposizione ogni mattina, dal lunedì al venerdì. Sono state 1100 le richieste a cui è stata data risposta dall'avvio del servizio. Ne hanno usufruito quattro utenti dializzati e undici che necessitavano di attività continue di fisioterapia. A questi numeri si aggiungono i circa duecento servizi di trasporto svolti a favore di utenti che avevano necessità di essere accompagnati negli ambulatori Asl per prelievi, analisi e visite specialistiche.



I volontari di Anteas sono anche a disposizione per prendere le prenotazioni telefoniche del Taxi solidale (079 4922372, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18) o via mail all'indirizzo anteasportotorres@gmail.com. Questa mattina il Sindaco Sean Wheeler, l'Assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli, il referente di Pmg Italia, Angelo Dettori, e i Responsabili delle associazioni Anteas e Insieme hanno presentato nella sala conferenze del Museo del Porto i risultati del progetto, alla presenza dei titolari delle attività commerciali che hanno contribuito all'acquisto del mezzo a sei posti attrezzato anche per il trasporto di portatori di handicap con carrozzina.



«Questo è un progetto che nasce dal basso – ha sottolineato il Sindaco – e che recepisce precise esigenze manifestate dagli utenti in difficoltà, i quali avevano necessità di sottoporsi a cure mediche nelle strutture specializzate. E' stato possibile realizzarlo grazie all'impegno di chi ha cominciato a lavorarci prima che ci insediassimo, del nostro ex Assessore Sebastiano Sassu che l'ha recuperato e rilanciato e dell'attuale Assessora Rosella Nuvoli che continua a seguire con attenzione l'evolversi del servizio. La costruzione di una rete con le associazioni e i commercianti ha trasformato il taxi solidale in un esempio virtuoso di buona politica».



