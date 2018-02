Condividi | A.S. 16:00 I prodotti di animazione sono stati realizzati grazie a un finanziamento della Regione. Alla conferenza stampa saranno presenti le società vincitrici del bando che hanno realizzato i prodotti audiovisivi Mem, cartoni animati in lingua sarda



CAGLIARI - La Pimpa, Sa famill'e Coccerinu e altri cartoni animati e applicazioni in lingua sarda destinati ai bambini e ai ragazzi delle scuole, alle tv e radio locali, saranno presentati durante una conferenza stampa a Cagliari alla Mem, giovedì 1 marzo, alle ore 10. I prodotti di animazione sono stati realizzati grazie a un finanziamento della Regione. Alla conferenza stampa, oltre all'assessore della Pubblica Istruzione e Cultura Giuseppe Dessena e i consiglieri regionali, saranno presenti le società vincitrici del bando che hanno realizzato i prodotti audiovisivi, che verranno proiettati per la stampa.