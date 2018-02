Condividi | Red 19:11 Giovedì, a Sassari, la psicologa Laura Talamoni terrà un incontro sul Focusing, un metodo innovativo per promuovere il benessere interiore A Casa Serena si parla di Focusing



SASSARI – Giovedì 1 marzo, la psicologa Laura Talamoni sarà a Casa Serena, a Sassari, per parlare di Focusing, un metodo innovativo per promuovere il benessere interiore. L'incontro, gratuito, inizia alle 17 ed è aperto a quanti desiderano conoscere questa disciplina.



Talamoni è laureata in psicologia con indirizzo clinico. Negli anni, ha approfondito metodi per il rilassamento, controllo dello stress e di sviluppo delle risorse, come il Focusing, la comunicazione empatica, The voice dialogue e le Costellazioni familiari. L'appuntamento è organizzato dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Coopas. Commenti SASSARI – Giovedì 1 marzo, la psicologa Laura Talamoni sarà a Casa Serena, a Sassari, per parlare di Focusing, un metodo innovativo per promuovere il benessere interiore. L'incontro, gratuito, inizia alle 17 ed è aperto a quanti desiderano conoscere questa disciplina.Talamoni è laureata in psicologia con indirizzo clinico. Negli anni, ha approfondito metodi per il rilassamento, controllo dello stress e di sviluppo delle risorse, come il Focusing, la comunicazione empatica, The voice dialogue e le Costellazioni familiari. L'appuntamento è organizzato dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Coopas.