Elezioni: Stefano Fassina ad Olbia

OLBIA - Domani, mercoledì 28 febbraio, Stefano Fassina sarà ad Olbia per presentare il programma sul fisco di Liberi e Uguali. “Welfare e servizi per i molti non per i pochi. Solo un fisco giusto te li può dare”, su questo filo conduttore si discuterà, con un microfono aperto per raccogliere le domande dei cittadini. L'appuntamento è alle 18.30, nella sala conferenze dell’Hotel Martini, in via D’Annunzio 21.



