A Stintino immagini sulla storia di Gigi Riva

STINTINO - Una raccolta ricca di testimonianze e di immagini inedite che raccontano la storia di un grande calciatore e di un grande uomo. È il libro “Gigi Riva e l'isola nel pallone” curato da Giovanni Gelsomino e che sarà presentato giovedì mattina (1 marzo) alle ore 11, nella sala conferenze del museo della Tonnara di Stintino.



L'evento è organizzato dalla biblioteca comunale gestita dalla cooperativa Comes, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura. Alla presentazione parteciperà una rappresentanza della squadra di calcio dello Stintino e gli alunni della scuola secondaria di primo grado di via Lepanto.