Alvau & Uselli salutano: Triplo sold out

Un successo annunciato. Sold out per tre settimane consecutive per i due artisti stravaganti e colti della scena culturale algherese. Cala il sipario sulla rassegna musical-letteraria invernale "La voce del flauto e la voce dell'anima", proposta dall'Accademietta Musicale Algherese e da Alguer Cultura. Mauro Uselli e Pier Luigi Alvau danno appuntamento alla seconda edizione. Sul Quotidiano di Alghero le loro parole.