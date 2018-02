Condividi | M.P. 20:35 E´ in programma sabato 10 marzo al Museo del Porto la presentazione del Marchio di qualità ambientale del Parco Nazionale dell’Asinara inserito all’interno della rete dei Parchi e delle aree protette della Sardegna L´Asinara presenta il Marchio di qualità



PORTO TORRES - E' in programma sabato 10 marzo al Museo del Porto la presentazione del Marchio di qualità ambientale del Parco Nazionale dell’Asinara inserito all’interno della rete dei Parchi e delle aree protette della Sardegna. Verranno illustrati i documenti necessario all'applicazione delle procedure di assegnazione del marchio.



Il percorso nasce qualche anno fa nell’ambito dei progetti comunitari Retraparc (2008-2012) e Resmar (2011-2012). A conclusione delle attività di sperimentazione sono stati condivisi dei protocolli d’intesa tra le principali aree protette della Sardegna (un primo accordo tra i Parchi dell’Asinara, La Maddalena, Porto Conte, Molentargius il 10 aprile 2012; un secondo tra i Parchi dell’Asinara, La Maddalena, Porto Conte, Geominerairo, Amp Tavolara il 19 aprile 2016).



Il Marchio mette in rete i comuni come Sassari, Porto Torres, Stintino, Sorso, Sennori e Castelsardo. Commenti PORTO TORRES - E' in programma sabato 10 marzo al Museo del Porto la presentazione del Marchio di qualità ambientale del Parco Nazionale dell’Asinara inserito all’interno della rete dei Parchi e delle aree protette della Sardegna. Verranno illustrati i documenti necessario all'applicazione delle procedure di assegnazione del marchio.Il percorso nasce qualche anno fa nell’ambito dei progetti comunitari Retraparc (2008-2012) e Resmar (2011-2012). A conclusione delle attività di sperimentazione sono stati condivisi dei protocolli d’intesa tra le principali aree protette della Sardegna (un primo accordo tra i Parchi dell’Asinara, La Maddalena, Porto Conte, Molentargius il 10 aprile 2012; un secondo tra i Parchi dell’Asinara, La Maddalena, Porto Conte, Geominerairo, Amp Tavolara il 19 aprile 2016).Il Marchio mette in rete i comuni come Sassari, Porto Torres, Stintino, Sorso, Sennori e Castelsardo.