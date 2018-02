Condividi | P.P. 20:05 Pubblicato dalla Centrale unica di committenza dei comuni di Alghero e Stintino il bando e relativo capitolato d'appalto per la concessione della struttura ricettiva extra-alberghiera per 18 anni Bando europeo per l´Ostello di Fertilia



ALGHERO - Nuova vita per l'Ostello di Fertilia. Ci sarà tempo fino al 10 aprile per poter partecipare alla gara europea per la gestione dell'Ostello della Gioventù di Alghero. 5.946.468,00 il valore stimato della concessione per la durata di 18 anni, per un canone totale annuo posto a base d’asta a rialzo di euro 12.000,00 (mille euro al mese). La gestione sarà affidata all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità dei servizi offerti/prezzo.



L'Ostello di Fertilia è inquadrato come struttura ricettiva extra-alberghiera, ed ha una capacità massima di 132 posti letto. Dovrà essere assicurata l'apertura della struttura per almeno 10 mesi all’anno con orario di apertura giornaliero dalle ore 7 alle ore 24.



Ricadono sul concessionario, al fine di garantire la piena funzionalità dell'immobile per la destinazione assegnatagli, gli oneri di eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, edili e impiantistici che per legge sono necessari all'avvio dell'attività. Prevista anche la realizzazione di almeno un campo di calcetto in erba sintetica provvisto di illuminazione e un campo polivalente basket/pallavolo/tennis anche esso provvisto di recinzione e illuminazione.