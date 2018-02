Condividi | M.V. 17:15 Finalmente sbloccata la situazione dei voli estivi Alghero-Roma in regime di continuità territoriale. Collegamenti in vendita sa questa mattina a tariffa agevolata per tutti, come previsto dalla Ct1 Alghero-Roma, in vendita i voli estivi Blue Air



ALGHERO - Dopo il via libera al code sharing con Alitalia, un'altra buona notizia per lo scalo di Alghero. Blue Air ha aperto da questa mattina la vendita dei collegamenti Alghero-Roma anche per i mesi estivi. Per la precisione sarà possibile prenotare fino al 27 ottobre 2018.



Si sblocca così l'impasse creatosi qualche mese fa, quando alla proroga della Continuità territoriale per tutti i collegamenti su Milano e Roma non era seguita l'apertura delle vendite del solo collegamento tra l'aeroporto di Fiumicino e il Riviera del Corallo. L'unico volo in regime di Ct operato dalla low cost rumena Blue Air in Sardegna.



L'operatività alla vendita dei biglietti tra Alghero e Roma arriva all'indomani dell'accordo con Alitalia che colma una delle principali lacune lamentate dai passeggeri. Il ventaglio delle offerte dall'aeroporto di Alghero, invece, grazie al nuovo accordo commerciale, si allarga sensibilmente con destinazioni in tutto il mondo e unico biglietto.