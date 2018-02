Condividi | Red 16:02 Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile della Regione autonoma della Sardegna ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve e gelate, dalle 18 di oggi alle 23.59 di mercoledì Meteo: ancora rischio neve sull´Isola



CAGLIARI - Ancora rischio neve sull'Isola. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile della Regione autonoma della Sardegna ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve e gelate, dalle 18 di oggi (lunedì) alle 23.59 di mercoledì 28 febbraio.



E' previsto che, nel corso della notte tra oggi e martedì, le temperature sulla Sardegna subiranno una diminuzione, portando estese gelate che, sulla parte centrooccidentale dell’Isola, potranno essere accompagnate da nebbie o foschie. Domani, sulla Sardegna nord-orientale e centro-orientale si avranno nevicate sparse anche in pianura con cumulati deboli, o localmente moderati. Sul nord-ovest dell’Isola, isolate nevicate saranno possibili al di sopra dei 200metri.



Sulle provincie di Oristano e del Sud Sardegna, nonchè sull’Area vasta di Cagliari, isolate deboli nevicate saranno possibili al di sopra dei 400metri. A partire da domani pomeriggio, i fenomeni saranno in attenuazione a partire dal nord dell’Isola. Mercoledì, persisterà il rischio di gelate su tutta l’Isola anche a quote basse. Ulteriori nevicate al di sopra del 400metri saranno possibili sulla Sardegna orientale. Commenti CAGLIARI - Ancora rischio neve sull'Isola. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile della Regione autonoma della Sardegna ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve e gelate, dalle 18 di oggi (lunedì) alle 23.59 di mercoledì 28 febbraio.E' previsto che, nel corso della notte tra oggi e martedì, le temperature sulla Sardegna subiranno una diminuzione, portando estese gelate che, sulla parte centrooccidentale dell’Isola, potranno essere accompagnate da nebbie o foschie. Domani, sulla Sardegna nord-orientale e centro-orientale si avranno nevicate sparse anche in pianura con cumulati deboli, o localmente moderati. Sul nord-ovest dell’Isola, isolate nevicate saranno possibili al di sopra dei 200metri.Sulle provincie di Oristano e del Sud Sardegna, nonchè sull’Area vasta di Cagliari, isolate deboli nevicate saranno possibili al di sopra dei 400metri. A partire da domani pomeriggio, i fenomeni saranno in attenuazione a partire dal nord dell’Isola. Mercoledì, persisterà il rischio di gelate su tutta l’Isola anche a quote basse. Ulteriori nevicate al di sopra del 400metri saranno possibili sulla Sardegna orientale.