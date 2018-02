Condividi | Red 19:51 Mercoledì mattina, nelle sale della Cittadella di Monserrato, il rettore dell´Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo presenterà l´edizione 2018, con i nuovi corsi di laurea ed i nuovi servizi agli studenti attivati da quest´anno. Attesi 10mila studenti della Superiori UniCa: Giornate di orientamento



CAGLIARI – Mercoledì 28 febbraio, alle 10.30, nei locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e chirurgia, alla Cittadella di Monserrato, il rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo presenterà le Giornate dell’Orientamento 2018, che si terranno nella stessa Cittadella fino a venerdì 2 marzo. A differenza degli anni scorsi, l’incontro con i giornalisti si svolgerà direttamente a Monserrato, in contemporanea con l’inizio della manifestazione, che vedrà arrivare oltre 10mila studenti da tutta l’Isola.



Del Zompo illustrerà le novità nell’offerta formativa 2018/19: nuovi corsi di laurea, nuovi servizi ed opportunità per gli studenti del Ateneo cagliaritano. E’ dei giorni scorsi la notizia che alcuni nuovi corsi di laurea (particolarmente innovativi) hanno ricevuto il via libera anche dal Ministero.



Durante la conferenza stampa, saranno illustrati anche i dettagli del Progetto Orientamento recentemente approvato dalla Regione autonoma della Sardegna con un finanziamento di 7milioni di euro ripartiti tra i due Atenei sardi. Affiancheranno il rettore il prorettore per la Didattica Ignazio Putzu e la dirigente della Direzione didattica Pina Locci.



