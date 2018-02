video Condividi | S.O. 12:16 Temperature a picco e rischio nevicate anche sul livello del mare. Minime prossime allo zero nel nord della Sardegna. Nuorese sotto zero. L´ultima vera nevica in Riviera del Corallo risale al 2012: guarda le immagini di sei anni fa Martedì rischio neve ad Alghero



ALGHERO - A distanza di sei anni la città di Alghero potrebbe risvegliarsi sotto una coltre di neve bianca. Era l'



Oggi come allora i meteorologi metto in guardia sul rischio di nevicate nella giornata di martedì anche a bassissime quote. Minime prossime allo zero nel nord della Sardegna, dove la sala operativa della protezione civile regionale ha già diramato l'allerta.



Probabili gelate in tutte le zone interne dell'isola, anche con formazione di ghiaccio sul manto stradale. L'Anas ha comunicato che vista la situazione climatica da oggi (25 febbraio) sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulla strada statale 131 nelle province di Nuoro e Sassari, dal km 137,900 al km 179,500.



