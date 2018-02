Condividi | M.P. 21:20 Il Gsd Key Estate Porto Torres è ufficialmente salvo, con una giornata di anticipo sulla fine della regular season della Serie A di basket in carrozzina Il Gsd Porto Torres resta in serie A



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres è ufficialmente salvo, con una giornata di anticipo sulla fine della regular season della Serie A di basket in carrozzina. Anche l’anno prossimo sarà, dunque, massima serie a Porto Torres. Dopo una stagione travagliata, tra tanti problemi e sconfitte che forse non tutti sarebbero riusciti a “metabolizzare” con facilità, è arrivata la conclusione sperata.



Nella penultima giornata di campionato, la Key Estate è uscita sconfitta dal campo del Santa Lucia Roma, con il punteggio di 37-87, ma il contemporaneo ko casalingo della Special Bergamo Sport Montello, per mano della Cimberio HS Varese, ha consegnato ai turritani la certezza matematica di poter proseguire la propria avventura in Serie A. A Roma si è assistito ad una gara da subito saldamente indirizzata sui binari del Santa Lucia. La formazione capitolina ha, infatti, preso un buon margine di vantaggio già dalle prime battute ed ha proseguito il match in crescendo. Solo l’ultimo quarto ha visto equilibrio in campo e la Key Estate è riuscita ad esprimersi meglio, trovando il canestro con maggiore continuità e precisione.



Gli impegni agonistici, ora, prevedono l’ultima partita di campionato, sabato prossimo al Palazzetto dello Sport Alberto Mura di Porto Torres, contro Bergamo, poi la disputa della fase finale della Coppa Brinkmann, a fine aprile, a Sheffield. Ma per il Gsd prosegue anche l’altra battaglia, quella del reperimento di fondi, per non rendere vani gli sforzi profusi sul campo.



Santa Lucia Roma - Gsd Key Estate Porto Torres 87-37 (16-3, 29-11, 25-7, 17-16)



Santa Lucia Roma (40/61, 1/3, 4/13 T.L.) – Vera Antequera 10 (5/7, 0/1), Fares 11 (4/8, 1/1), Cavagnini 14 (7/9, 0/1 t.l.), Muino Gonez 2 (1/2), Saba (0/1 da 2), Sanna 4 (2/4, 0/2 t.l.), Di Monte 2 (1/4), Milos 2 (1/2), De Sousa Lobo Levy 12 (5/6, 2/7 t.l.), Stupenengo 14 (7/9), Beltrame 14 (6/8, 0/1, 2/3 t.l.). All. Castellucci



