Concorso Veterinaria: iscrizioni aperte

Scuole di specializzazione di area veterinaria dell´Università degli studi di Sassari: aperti i termini per partecipare al concorso di ammissione



SASSARI - L'Università degli studi di Sassari ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione alla “Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale” ed alla “Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”, afferenti al Dipartimento di Medicina veterinaria, per l’anno accademico 2017/2018. La domanda di partecipazione al concorso di ammissione dovrà essere compilata entro e non oltre le 13 di sabato 10 marzo,sul sito internet dell'Uniss.



Il bando è rivolto ai laureati specialisti in Medicina veterinaria (Classe 47/S), ai laureati in Medicina veterinaria (Classe Lm-42) ed ai laureati del vecchio ordinamento della laurea in Medicina veterinaria, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale. Ciascuna Scuola è aperta a un numero massimo di quindici specializzandi, di cui dodici posti ordinari e tre riservati al personale di ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati con l’Università.



Le prove di ammissione del concorso si svolgeranno nella sede del Dipartimento di Medicina veterinaria, in Via Vienna, martedì 10 aprile per la Scuola di "Ispezione degli alimenti di origine animale" e mercoledì 11 aprile per la Scuola di "Sanità animale, allevamenti e produzioni zootecniche".