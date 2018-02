Condividi | Red 14:23 Nella tarda mattinata di oggi, un uomo si stava dirigendo nella zona commerciale, quando è stato investito da un´autovettura che si dirigeva verso il centro cittadino. Accompagnato d´urgenza all´Ospedale Civile, pare versi in gravi condizioni Pedone investito a Galboneddu: è grave



ALGHERO - Nella tarda mattinata di oggi (sabato), un uomo si stava dirigendo nella zona di Galboneddu, non lontano dalla minirotonda per Caragol, quando è stato investito da un'autovettura che si dirigeva verso il centro cittadino. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha accompagnato il ferito all'ospedale Civile.



Dalle prime indiscrezioni, pare che le sue condizioni siano gravi. Sul posto, anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica dell'incidente, ed a ripristinare il regolare flusso del traffico veicolare.