Nei giorni scorsi, il Settore Polizia locale del Comune di Sassari è intervenuto per un´operazione di riordino degli spazi pubblici davanti alla chiesa di San Nicola Piazza Duomo più fruibile



SASSARI - Una piazza più fruibile per i pedoni e nuovi parcheggi nelle immediate vicinanze per i residenti. Nei giorni scorsi, il Settore Polizia locale del Comune di Sassari è intervenuto in Piazza Duomo per un'operazione di riordino degli spazi pubblici davanti alla chiesa di San Nicola. È stata posizionata una fioriera per evitare che le auto passassero dalla piazza per girare in Via Frigaglia ed in Via Decimario e sono stati tracciati i nuovi parcheggi per residenti (Ts), dove non disturbano la visuale del monumento e dove non ostruiscono il passaggio per la scalinata della chiesa.