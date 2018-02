Condividi | Red 21:07 Sono in corso di svolgimento su ampi tratti del litorale della Riviera del corallo importanti lavori di gestione degli arenili, che fanno il paio con quelli eseguiti negli scorsi mesi In salvo l´oro bianco di Alghero



ALGHERO - Sono in corso di svolgimento su ampi tratti del litorale della Riviera del corallo importanti lavori di gestione degli arenili, che fanno il paio con quelli eseguiti negli scorsi mesi. Durante i mesi invernali, gli uffici dell'Assessorato comunale all'Ambiente hanno portato avanti con efficacia interventi mirati all'ottimale gestione degli arenili con il riposizionamento ed il potenziamento delle barriere antierosione eolica, costituite da pali ed incannicciati disposti su più livelli.



Interventi realizzati dalla spiaggia di San Giovanni fino a Fertilia. Si è anche provveduto alla raccolta di grandi quantità di sabbia dispersa nelle strade più prossime alla spiaggia e lungo i marciapiedi: granelli che, una volta caratterizzati, sono stati riposizionati sul litorale.



«Il Comune di Alghero continua a distinguersi per l'elevata efficacia delle azioni di contrasto al fenomeno dell'erosione costiera, puntando su buone e consolidate pratiche di gestione dei litorali più antropizzati, migliorando di anno in anno l'efficacia delle protezioni stagionali e puntando sull'installazione di sistemi leggeri di contenimento e contrasto dell'azione eolica sulla dispersione del nostro oro bianco», precisa l'assessore all'Ambente Raniero Selva. Interventi che proseguiranno con regolarità anche nelle prossime settimane.