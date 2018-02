Condividi | Red 16:06 Nell’ambito di attività di tutela dell’economia, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un´indagine riguardante il fallimento di una società operante nel capoluogo di regione. Contestata la distrazione di oltre 364mila euro del patrimonio aziendale Bancarotta fraudolenta: sei denunce a Cagliari



CAGLIARI - Nell’ambito di attività di tutela dell’economia, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un'indagine riguardante il fallimento di una società operante nel capoluogo di regione. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla disamina delle diverse dinamiche che hanno condotto l’azienda a dichiarare lo stato di insolvenza, per acclarare eventuali responsabilità in ordine alla condotta dolosa degli amministratori.



L’esito delle investigazioni dei finanzieri ha consentito di ricostruire le specifiche vicende e di imputare precise responsabilità nei confronti di chi ha condotto le società alla condizione di non poter più onorare i debiti e chiudere l’attività. Complessivamente, sono stati denunciate alla locale Autorità giudiziaria sei persone, occupanti differenti cariche in seno all’azienda fallita.



Il reato contestato è bancarotta fraudolenta per non aver conservato i libri e le scritture contabili delle società in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari ed aver illecitamente distratto somme di denaro dalla ditta. Più nel particolare, è stata contestata la sottrazione di risorse finanziarie facenti parte del patrimonio aziendale per complessivi 364.201euro.