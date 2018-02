Condividi | Red 16:31 Lunedì, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Tempio Puasania nei confronti di un 42enne residente ad Olbia, responsabile di aver commesso una rapina in abitazione ai danni di una donna, avvenuto a fine gennaio Olbia: incastrato ladro seriale



OLBIA - Lunedì, i Carabinieri della Stazione di Olbia centro hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Tempio Puasania, che ha concordato con l’attività svolta dai Carabinieri, nei confronti di un 42enne residente ad Olbia, responsabile di aver commesso una rapina in abitazione ai danni di una donna, avvenuto a fine gennaio.



La perquisizione locale e personale ha permesso di trovare anche refurtiva relativa ad altri due furti, di cui uno con strappo, avvenuti pochi giorni fa, e che hanno avuto come vittime sempre delle donne.



Sono in corso ulteriori indagini per accertare la provenienza illecita di altro materiale e soldi trovati durante il sopralluogo dei militari. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata alle proprietarie, mentre l'uomo, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato accompagnato nella casa di reclusione di Sassari–Bancali.