In occasione della Settimana della moda, lo stilista sarà impegnato in un doppio appuntamento. Venerdì, le sue creazioni saranno ammirate sulla passerella dell´ex-Cinemeccanica. Spazio allo stilista algherese anche a Palazzo Reale, nella mostra "Italiana. L'Italia vista dalla moda 1971-2001" Milano Fashion Week con Antonio Marras protagonista



ALGHERO – In occasione della Settimana della moda, lo stilista algherese Antonio Marras sarà impegnato in un doppio prestigioso appuntamento. In programma sulla passerella dell'ex-Cinemeccanica il vernissage di 156 nuove collezioni autunno-inverno 2018-19, proposte in 64 sfilate e 92 presentazioni. Dopo la maxi sfilata Moncler Genius con otto collezioni per uomo e donna per la prossima stagione fredda, le sfilate sono scatate oggi (giovedì).



Venerdì 23 febbraio, la giornata si aprirà con Tod's, a cui segue Blumarine. Spazio poi a Marras, con la sua “Men&Womenswear Fw 18”: i racconti dello stilista che diventano abiti, portano, ancora una volta, la Sardegna in primo piano, con tessuti e colori. La giornata proseguirà con grandi nomi, come Sportmax, Krizia, Etro, Roberto Cavalli con la collezione uomo e donna, Brognano, Marco de Vincenzo, Aigner, Vionnet e Versace, che per la prima volta e per i suoi quarant'anni ha scelto come location Palazzo Reale. Ancora grandi appuntamenti sabato 24 e domenica 25. Lunedì 26, ultimo giorno dedicata ai giovani, con Ricostru, Ujoh ed Atsushi Nakashima.



Inoltre, la Camera nazionale della moda italiana festeggia i sessant'anni e ha pensato ad una mostra al Palazzo Reale di Milano, che celebra la creatività italiana ed il made in Italy nel corso di trent’anni che sono stati fondamentali per la sua affermazione internazionale: “Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001”, promossa da Comune di Milano, Camera della moda, con il supporto del Ministero dello Sviluppo economico. La mostra, ideata e curata da Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi, racconta in nove stanze la moda italiana, nelle sue manifestazioni più significative, non in modo cronologico, ma tematico, con gli abiti dei grandi stilisti, gli accessori, le fotografie, che dialogano con le opere d’arte di grandi artisti, come Michelangelo Pistoletto, Maurizio Cattelan e Vanessa Beecroft. E nell'occasione, i territori italiani verranno evocati dalle creazioni degli stilisti, dalla Sardegna di Antonio Marras alla Sicilia di Dolce&Gabbana.



