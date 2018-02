Condividi | Red 15:06 Il Centro funzionale decentrato-Settore meteo della Regione autonoma della Sardegna ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse fino alle 23-59 di domani, per neve e gelo Rischio neve nel centro dell´Isola



NUORO - Rischio neve nel centro dell'Isola. Il Centro funzionale decentrato-Settore meteo della Regione autonoma della Sardegna ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse fino alle 23.59 di domani, per neve e gelo.



In base alla sintesi della situazione e dell'evoluzione sinottica meteorologica dichiarata dall'ente, «un minimo barico al suolo transitato sul canale di Sardegna sta risalendo sul Mare Tirreno lungo le coste orientali sarde, innescando flussi umidi diretti sulla nostra isola, mentre una massa d'aria fredda persiste sulla Sardegna»". Per questo, fino alle prime ore di domani continueranno le nevicate anche a quote superioro ai 600-700metri sui settori centro-orientali e nord-orientali dell'Isola attualmente previste in progressiva attenuazione. dalle 18 di oggi (giovedì) e per tutta la giornata di domani, venerdì 23 febbraio sono previste temperature basse in gran parte della Sardegna e gelate nelle zone interne.