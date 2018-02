Condividi | M.P. 14:55 Sostituiranno quelli nominati dalla Corte d´appello che hanno già comunicato l´indisponibilità. I nominativi per questo importante ruolo, scelti in prima battuta e d'ufficio dalla Corte d'appello, in caso di indisponibilità sono invece selezionati dal sindaco Presidente di seggio: domande a Porto Torres



PORTO TORRES – C'è tempo sino a mercoledì 28 febbraio per presentare le candidature per ricoprire il ruolo di presidente di seggio alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. I nominativi per questo importante ruolo, scelti in prima battuta e d'ufficio dalla Corte d'appello, in caso di indisponibilità sono invece selezionati dal sindaco.



Sostituiranno quelli nominati dalla Corte d'appello che hanno già comunicato l'indisponibilità. «Mi troverò a nominare alcuni presidenti di seggio in quanto alcune persone hanno già comunicato la loro assenze – dichiara il sindaco Wheeler – nell'ottica della massima trasparenza e pubblicità, faccio un appello ai cittadini che desiderano ricoprire questo delicato e importante incarico e chiedo far pervenire al Comune la manifestazione di disponibilità».



Per candidarsi a presidente di seggio il requisito principale è di essere iscritti all'Albo corrispondente, poi vengono i requisiti di competenza, capacità e conoscenza della materia, «per questi motivi selezionerò chi ha già ricoperto almeno il ruolo di segretario o di scrutatore» ha detto il sindaco. Chi è interessato può quindi inviare al Comune tramite Pec o direttamente all'ufficio protocollo una dichiarazione in carta semplice, indicando i dati anagrafici e il possesso dei requisiti, indicando anche le esperienze pregresse. Il termine è fissato per mercoledì 28 febbraio alle ore 12. «Terremo in considerazione le candidature spontanee già pervenute all'ufficio protocollo», ha precisato il sindaco.