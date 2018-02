Condividi | M.P. 14:44 Sabato 24 febbraio, alle ore 18 presso la sala del Museo del Porto si terrà l´iniziativa promossa dal Circolo del Partito Democratico di Porto Torres che ha il titolo: "Zona Economica Speciale, opportunità di sviluppo per Porto Torres e per la Sardegna" Zona economica speciale: Dem a Porto Torres



PORTO TORRES - Sabato 24 febbraio, alle ore 18 presso la sala del Museo del Porto si terrà l'iniziativa promossa dal Circolo del Partito Democratico di Porto Torres che ha il titolo: "Zona Economica Speciale, opportunità di sviluppo per Porto Torres e per la Sardegna".



Interverranno all'iniziativa l'assessore regionale alla programmazione e al bilancio Raffaele Paci, il presidente dell'Autorità di sistema Portuale della Sardegna Massimo Deiana e i candidati del Partito Democratico al Parlamento, Silvio Lai, Gianfranco Ganau, Gavino Manca e Giovanna Sanna.



I lavori saranno introdotti e coordinati dal segretario cittadino PD Gian Mirko Luiu, e saranno inoltre previsti gli interventi del rappresentanti delle imprese, della compagnia portuale, del Consorzio industriale provinciale e delle forze politiche e sociali locali. Sono invitati a partecipare tutti i cittadini e i rappresentanti istituzionali del territorio.