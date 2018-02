Condividi | Red 22:24 Durante il Los Angeles international extra virgin olive oil competition 2018, la Giuria, composta da importanti esperti provenienti da tutto il mondo, che si è riunita in seduta di degustazione la prima settimana di febbraio, ha assegnato due medaglie ad Accademia olearia L´Accademia Olearia premiata a Los Angeles



ALGHERO - Due nuovi importanti riconoscimenti provenienti da oltre Oceano per l'Accademia olearia di Alghero. Durante il Los Angeles international extra virgin olive oil competition 2018, la Giuria, composta da importanti esperti provenienti da tutto il mondo, che si è riunita in seduta di degustazione la prima settimana di febbraio, ha assegnato due medaglie ad Accademia olearia.



La prima, che da lustro all'intera Isola, è una medaglia di bronzo conferita all'Olio extra vergine d'oliva Dop Sardegna da agricoltura biologica, un prodotto tipico sardo con certificazione Dop. Il secondo premio, il più importante, la medaglia d'Oro, è stato assegnato all'Olio extra vergine d'oliva Gran riserva Giuseppe Fois, il prodotto che più di tutti rappresenta e racchiude l'essenza dell'azienda fondata da Giuseppe Fois. Queste ultime assegnazione confermano e sono l'ennesima prova della qualità su cui si base l'intera produzione di Accademia Olearia.