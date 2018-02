Condividi | Red 20:12 La Guardia di finanza è intervenuta durante una manifestazione pubblica di intrattenimento nella sua attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 23,55grammi di marijuana, 21,7grammi di hashish e trentacinque spinelli preconfezionati. Segnalate ventisette persone alla locale Prefettura Festa a Cagliari: intervengono le Fiamme gialle



CAGLIARI - In occasione di una manifestazione pubblica di intrattenimento a Cagliari, le Fiamme gialle hanno organizzato uno specifico servizio di controllo delle persone accorse per partecipare all’evento, finalizzato al contrasto alla diffusione ed assunzione di sostanze stupefacenti. I controlli dei finanzieri hanno consentito di intercettare ventisette persone, di età compresa tra i quindici ed i quarantadue anni, in possesso di diversificati quantitativi di sostanze stupefacenti.



Si tratta, complessivamente, di 18,35grammi di marijuana, 13,2grammi di hashish e venti spinelli. I responsabili sono stati segnalati alla locale Prefettura.



Nel prosieguo dei controlli operati nella zona, le unità cinofile hanno trovato, abbandonati sul terreno e tra i cespugli, 5,2grammi di marijuana, 8,5grammi di hashish e quindici spinelli. Dall’inizio dell’anno, dopo quest’ultima operazione, sono complessivamente settantuno le persone segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. Commenti CAGLIARI - In occasione di una manifestazione pubblica di intrattenimento a Cagliari, le Fiamme gialle hanno organizzato uno specifico servizio di controllo delle persone accorse per partecipare all’evento, finalizzato al contrasto alla diffusione ed assunzione di sostanze stupefacenti. I controlli dei finanzieri hanno consentito di intercettare ventisette persone, di età compresa tra i quindici ed i quarantadue anni, in possesso di diversificati quantitativi di sostanze stupefacenti.Si tratta, complessivamente, di 18,35grammi di marijuana, 13,2grammi di hashish e venti spinelli. I responsabili sono stati segnalati alla locale Prefettura.Nel prosieguo dei controlli operati nella zona, le unità cinofile hanno trovato, abbandonati sul terreno e tra i cespugli, 5,2grammi di marijuana, 8,5grammi di hashish e quindici spinelli. Dall’inizio dell’anno, dopo quest’ultima operazione, sono complessivamente settantuno le persone segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.