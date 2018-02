Condividi | S.O. 19:10 Rompendo una consolidata ma discutibile prassi, da sempre criticata da operatori e imprenditori del turismo, Amministrazione e Fondazione Alghero anticipano tutti sul tempo e presentano il cartellone di eventi e manifestazioni programmate per il nuovo anno, dalla Primavera al Capodanno 2018 Alghero presenta il cartellone-eventi



ALGHERO - «Alghero investe in cultura, musica, arte, sport e creatività come non mai e tutto l'anno, con il coinvolgimento attivo di imprenditori, associazioni e artisti in grado contribuire a rendere la città viva e attraente, oltre l'inverno e l'estate». Questa la presentazione alla conferenza stampa che si terrà giovedì ad Alghero (Lo Quarter, ore 11), in cui Assessorato e Fondazione sveleranno il lungo elenco di eventi di grande richiamo che caratterizza il 2018.



Rompendo una consolidata ma discutibile prassi, da sempre criticata da operatori e imprenditori del turismo, Amministrazione e Fondazione Alghero anticipano tutti sul tempo e presentano il cartellone di eventi e manifestazioni programmate per il nuovo anno, dalla Primavera al Capodanno. E' la prima volta che succede, ma la novità già piace, perchè permette a tutti, operatori della cultura e non, di programmare con criterio e professionalità la promozione dei vari eventi.



In sala conferenze del Quarter è annunciata la presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno, con l'Assessora al Turismo e alla Cultura del Comune Gabriella Esposito, il presidente della Fondazione Alghero Raffaele Sari Bozzolo accompagnato dal direttore Paolo Sirena. Al centro dell'incontro con i giornalisti il cartellone degli avvenimenti che si susseguiranno a partire dal mese di marzo fino a dicembre.