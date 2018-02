Condividi | A.S. 16:00 Due nuove rotte nella programmazione 2018-2019 per la prima low cost europea: da Milano (Bergamo) a Faro e da Cagliari a Porto. I voli saranno prenotabili a partire dal mese prossimo Ryanair: Cagliari-Porto da ottobre



CAGLIARI - Ancora liete novità per lo scalo sardo di Elmas (Cagliari). Ryanair aprirà due nuove rotte dall’Italia al Portogallo: da Milano Bergamo a Faro e da Cagliari a Porto. I due nuovi collegamenti saranno operati con due frequenze settimanali dalla fine di ottobre con l’inizio della programmazione invernale 2018-2019. I voli saranno prenotabili a partire dal mese prossimo.



L'ampliamento del network tra l'Italia e il Portogallo rientra nel piano di rafforzamento annunciato dal Ceo di Rayanair, Michael O'Leary che prevede un piano di crescita del 6% sui passeggeri trasportati in Portogallo. Con nuovi voli sui principali scali di Lisbona, Porto, Faro e Ponta Delgada.



In totale sono 14 le nuove destinazioni. Oltre alle italiane Cagliari e Bergamo, infatti, i nuovi collegamenti interesseranno le città di Berlino, Colonia, Malta, Manchester, Dusseldorf, Lille, marrakech, Siviglia, Cork e Edimburgo. Commenti CAGLIARI - Ancora liete novità per lo scalo sardo di Elmas (Cagliari). Ryanair aprirà due nuove rotte dall’Italia al Portogallo: da Milano Bergamo a Faro e da Cagliari a Porto. I due nuovi collegamenti saranno operati con due frequenze settimanali dalla fine di ottobre con l’inizio della programmazione invernale 2018-2019. I voli saranno prenotabili a partire dal mese prossimo.L'ampliamento del network tra l'Italia e il Portogallo rientra nel piano di rafforzamento annunciato dal Ceo di Rayanair, Michael O'Leary che prevede un piano di crescita del 6% sui passeggeri trasportati in Portogallo. Con nuovi voli sui principali scali di Lisbona, Porto, Faro e Ponta Delgada.In totale sono 14 le nuove destinazioni. Oltre alle italiane Cagliari e Bergamo, infatti, i nuovi collegamenti interesseranno le città di Berlino, Colonia, Malta, Manchester, Dusseldorf, Lille, marrakech, Siviglia, Cork e Edimburgo.