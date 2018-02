Condividi | M.V. 15:16 Nella classifica stilata da TripAdvisor si conferma al primo posto la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, seguita da Tropea (in salita dal nono posto) e da La Pelosa a Stintino (l´anno scorso quinta) TripAdvisor, spiagge sarde top ten

Con Stintino e Baunei c´è Alghero



ALGHERO - Sono addirittura cinque le spiagge sarde inserite nella Top 10 delle migliori spiagge italiane. Nella classifica stilata da TripAdvisor si conferma al primo posto la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, seguita da Tropea (in salita dal nono posto) e da La Pelosa a Stintino (l'anno scorso quinta).



Emerge dai TripAdvisor Travelers' Choice Beaches Awards 2018 che vedono la caraibica Grace Bay a Turks and Caicos vincitrice assoluta nel mondo. Nel resto della top 10 italiana, si piazzano Cala Goloritzè a Baunei (quarta), Porto Giunco a Villasimius (5/a), la Baia del Silenzio a Sestri Levante (6/a), Cala Mariolu a Baunei (7/a) e Cala Rossa a Favignana (8/a).



New entry in nona e decima posizione rispettivamente la spiaggia di Maria Pia ad Alghero e la spiaggia di Marina Piccola a Capri. A livello europeo è la Spagna a farla da padrona, con tre spiagge presenti nella top 10 delle migliori spiagge d'Europa tra cui la vincitrice assoluta: La Concha a San Sebastian.



«Mare, vacanze e relax vanno spesso a braccetto nei piani di viaggio degli italiani» ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. «Che stiate pensando alle vostre vacanze estive o a una fuga al mare in primavera, queste spiagge premiate dai viaggiatori della nostra community sono un ottimo punto di partenza per pianificare e prenotare il vostro viaggio su TripAdvisor».



