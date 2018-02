Condividi | Red 23:14 «Agire locale per mettere a valore le ricchezze ambientali dei territori italiani», ha dichiarato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente e coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza Stato-Regioni Capitale naturale: Spano sul nuovo rapporto



CAGLIARI - «Il nuovo Rapporto sullo stato del capitale naturale è un ottimo documento, che può guidare le politiche regionali e nazionali al fine di ridurre gli impatti ambientali e preservare la qualità dei capitali naturali presenti sui territori. Questa seconda edizione approfondisce anche le tematiche legate ai cambiamenti climatici, cioè di fattore di pressione importanti sul capitale naturale», dichiara Donatella Spano, assessore regionale della Difesa dell'ambiente e coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza Stato-Regioni.



«Ora occorre lavorare innanzi tutto per il corretto recepimento a tutti i livelli di governo e, al contempo, per la divulgazione dei suoi contenuti tra istituzioni e cittadini. Agire locale è fondamentale per mettere a valore il capitale naturale nelle singole regioni», ha concluso Spano che, ieri (martedì), nella sede romana del Ministero dell'Ambiente, ha partecipato alla presentazione del secondo Rapporto sullo stato del Capitale naturale in Italia, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni.



