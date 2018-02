Condividi | Red 15:09 Domenica mattina, nella Palestra comunale di Putifigari, prenderà il via la seconda edizione della Coppa Carnevale, quarta tappa del circuito “Pgs Don Bosco karate cup 2017/18” Coppa Carnevale: prosegue la Don Bosco karate cup



ALGHERO - Domenica 25 febbraio, alle 9, nella Palestra comunale di Putifigari, prenderà il via la seconda edizione della Coppa Carnevale, quarta tappa del circuito "Pgs Don Bosco karate cup 2017/18". Il torneo, organizzato dal settore arti marziali Pgs, con il Gruppo sportivo putifigarese, coinvolgerà circa centoventi atleti provenienti da tutta la Sardegna, che si esibiranno in percorsi di abilità, nel kata e nel kumite. La seconda Coppa Carnevale è patrocinata dal Comune di Putifigari e dal Comitato provinciale Pgs Sassari.