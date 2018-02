Condividi | Red 14:07 Continuano gli incontri del Partito dei sardi di Alghero. Tesserati e simpatizzanti potranno partecipare all´assemblea di venerdì, con all´ordine del giorno la programmazione dell´azione politica Il Pds programma l´azione politica



ALGHERO - Continuano gli incontri della comunità del Partito dei sardi di Alghero. Tesserati e simpatizzanti potranno partecipare all'assemblea con all'ordine del giorno la programmazione dell'azione politica. L'appuntamento è per venerdì 23 febbraio, alle 19, nella nuova sede di Via Carlo Alberto 115



