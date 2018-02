Condividi | Mariangela Pala 15:57 «Sono imbarazzanti e preoccupanti le dichiarazioni del sindaco di Porto Torres rilasciate sul suo profilo facebook, in merito ai presunti risultati ottenuti dalla sua amministrazione comunale sulle zone economiche speciali». A dichiararlo sono segretario cittadino Pd Gian Mirko Luiu e il consigliere comunale Pd Massimo Cossu Pd: «Wheeler ignora le Zes»



PORTO TORRES - «Sono imbarazzanti e preoccupanti le dichiarazioni del sindaco di Porto Torres rilasciate sul suo profilo facebook, in merito ai presunti risultati ottenuti dalla sua amministrazione comunale sulle zone economiche speciali». A dichiararlo sono segretario cittadino Pd Gian Mirko Luiu e il consigliere comunale Pd Massimo Cossu. «Dato che non abbiamo visto nessun documento - dice il consigliere Pd Cossu - tantomeno se non discusso in una commissione consiliare apposita o in consiglio comunale con valutazioni tecniche politiche concrete ed esaustive, sarebbe il caso che il Sindaco sia più preciso e onesto intellettualmente su quanto ha dichiarato e non alimenti false illusioni in città, seguendo la scia demagogica della sindaca di Giave».



Quando si discute di Zes e di benefici fiscali, «bisogna farlo con cognizione di causa ed estrema serietà. Elementi che a questa amministrazione mancano per principio e capacità» sostiene il segretario Pd. «Il comunicato del sindaco - aggiunge il consigliere Cossu - è di una demagogia, leggerezza ed evanescenza impressionante, che denota la totale non conoscenza dell'argomento. Cercare di prendersi meriti di un atto inesistente per poi deresponsabilizzarsi "passando la palla alla Regione" , come scrive lui nel post, la dice lunga sulla concretezza del personaggio che amministra la nostra città».



Per il segretario Luiu occorre attendere «di vedere la concreta realizzazione dei confini delle aree, e siamo disposti a lavorare in maniera costruttiva verso tale iniziativa, convinti che il porto di Porto Torres è il volano principale del nostro sviluppo». Per capire esattamente cosa sono le Zes effettivamente siano, qual è il loro utilizzo e le possibili aspettative, «invitiamo il sindaco insieme alla cittadinanza all'incontro che il circolo del Partito democratico cittadino terrà il 24 di febbraio, alle ore 18 alla sala del museo del mare, con i candidati Pd al Parlamento, l'assessore regionale alla programmazione Paci, il Presidente dell'Autorità Portuale Deiana, gli operatori della compagnia portuale e del Consorzio industriale provinciale».