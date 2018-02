Condividi | Red 14:12 Smeralda holding ha siglato un importante accordo con l’esclusivo brand per l’apertura di un nuovo ristorante in Costa Smeralda Novikov apre in Piazzetta a Porto Cervo



PORTO CERVO - Smeralda holding ha siglato una partnership con il “Novikov restaurant group”, brand dell’imprenditore-ristoratore Arkadiy Anatolievich Novikov con vent'anni di leadership nel business della ristorazione e cinquanta progetti di successo in tutto il mondo. Grazie all’accordo, dalla prossima estate, il celebre Novikov approda in Costa Smeralda, nel prestigioso spazio della Piazzetta di Porto Cervo.



La strategia di valorizzare il posizionamento di destinazione turistica internazionale, attraverso la collaborazione con brand globali che operano nel mercato turistico in modo esclusivo e distintivo, è parte di un articolato progetto di sviluppo della Costa Smeralda sostenuta da un importante piano di investimenti quinquennale (2018-2022) del gruppo Smeralda holding. “Questa partnership conferma l’obiettivo di diversificare e qualificare anche la nostra offerta di ristorazione a un livello sempre più alto. - dichiara l'amministratore delegato di Smeralda holding Mario Ferraro - Novikov, oltre a essere noto internazionalmente per l’eccezionale qualità e unicità della sua cucina, è soprattutto un luxury brand che contribuirà a rendere ancora più competitiva la nostra destinazione.



