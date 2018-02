Condividi | Red 13:39 Venerdì, gli alunni delle scuole elementari e medie locali visiteranno il presepe contemplativo in movimento in esposizione nell´aula consiliare, mentre domenica, nella stessa sala, è in programma l´esibizione del coro “Logudoro” di Usini Cantos a Presepiu ad Olmedo



OLMEDO - Continua con successo ad Olmedo la manifestazione “Cantos a Presepiu”. Due gli appuntamenti in programma questa settimana.



Il primo, venerdì 23 febbraio, è dedicato agli alunni delle scuole elementari e medie di Olmedo, che visiteranno il presepe contemplativo in movimento in esposizione nell'aula consiliare (S'Ammassu) della sede comunale. Il secondo, invece, domenica 25, alle 18, nella stessa sala, prevede l'esibizione del coro “Logudoro” di Usini, diretto dal maestro Dario Pinna.



L'ingresso è gratuito ed aperto a tutti. La serata è organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Olmedo, in collaborazione con padre Rino Zunnui, autore del Presepe contemplativo in movimento, visitabile fino a mercoledì 28 febbraio.



