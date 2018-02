Condividi | Red 20:09 Anche questa settimana, l´Università per le Tre età ha in programma due incontri, sempre nel salone di Via Sassari. Oggi pomeriggio, Daniela Unali parlerà delle “Figure femminili tra musica e letteratura”, mentre giovedì, toccherà allo psicologo Gian Luigi Pirovano parlare di “conflitti” Ute: ad Alghero, tra musica, letteratura e psicologia



ALGHERO - Anche questa settimana, l'Università per le Tre età di Alghero ha in programma due incontri, sempre nel salone di Via Sassari 179 e sempre alle 16.30. Domani, martedì 20 febbraio, la docente di Lettere classiche Daniela Unali presenterà la conferenza su “Figure femminili tra musica e letteratura”.



Invece, giovedì 22, lo psicologo e psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano, terrà una conferenza dal titolo “Boston insegna e l'Italia risponde. La gestione creativa dei conflitti”.



Nella foto: Gian Luigi Pirovano Commenti ALGHERO - Anche questa settimana, l'Università per le Tre età di Alghero ha in programma due incontri, sempre nel salone di Via Sassari 179 e sempre alle 16.30. Domani, martedì 20 febbraio, la docente di Lettere classiche Daniela Unali presenterà la conferenza su “Figure femminili tra musica e letteratura”.Invece, giovedì 22, lo psicologo e psicoterapeuta Gian Luigi Pirovano, terrà una conferenza dal titolo “Boston insegna e l'Italia risponde. La gestione creativa dei conflitti”.Nella foto: Gian Luigi Pirovano