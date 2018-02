Condividi | Red 19:17 I Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato un 23enne sassarese alla guida con tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito, un 22enne algherese alla guida sotto effetto di cannabinoidi, due ittiresi di 34 e 33 anni, già noti alle Forze dell´ordine, in possesso di grimaldelli da scasso ed un coltello da macellaio, e un 37enne algherese sottoposto agli arresti domiciliari sorpreso fuori dalla propria abitazione Controlli straordinari: cinque denunce ad Alghero



ALGHERO - Nell’ambito dei servizi a contrasto dell’illegalità diffusa e delle cosiddette “stragi del sabato sera”, nonché della prevenzione di illeciti connessi al fenomeno della “movida”, con un considerevole dispiegamento di uomini e mezzi, anche nel week-end appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Alghero, hanno conseguito importanti risultati sotto l’aspetto della prevenzione e repressione delle violazioni alle basilari regole del vivere civile. L’implemento dei servizi serali e notturni è stato disposto per consentire un’adeguata cornice di sicurezza e rispetto della legalità nei Comuni di Alghero ed Ittiri dove si stavano ancora svolgendo i festeggiamenti per carnevale.



Cinque le persone denunciate dai militari. Si tratta di un 23enne sassarese alla guida con tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito; un 22enne algherese alla guida sotto effetto di cannabinoidi; due ittiresi di 34 e 33 anni, già noti alle Forze dell'ordine, in possesso di grimaldelli da scasso ed un coltello da macellaio; ed un 37enne algherese sottoposto agli arresti domiciliari sorpreso fuori dalla propria abitazione.